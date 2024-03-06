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ترامب يكتسح الانتخابات التمهيدية بـ "الثلاثاء الكبير"

دونالد ترامب
6 مارس 2024 07:26

عزز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب موقفه كمرشح مؤكد عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر بسلسلة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية بـ "الثلاثاء الكبير".

ومهدت النتائج الطريق لإعادة مباراة السباق إلى البيت الأبيض بين ترامب والرئيس جو بايدن. وهزم ترامب بسهولة آخر منافسة رئيسية متبقية أمامه، نيكي هيلي، في الانتخابات التمهيدية التي أجريت في ولايات مين وماساتشوستس وفيرجينيا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما ونورث داكوتا ومينيسوتا وألاباما وتينيسي وتكساس ، وفقا لتوقعات شبكات إعلامية أمريكية بينها (سي إن إن) و(إن بي سي) و(فوكس نيوز) بناء على فرز الأصوات الأولي.

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على الجانب الآخر، حقق بايدن انتصارات في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في تلك الولايات. وشارك ملايين الأشخاص في الانتخابات التي أجريت في 16 من الولايات الـ50، بالإضافة إلى منطقة أميركية واحدة.

ويعتبر الثلاثاء الكبير أكبر يوم للانتخابات في حملة الترشيح الرئاسية. ويحتاج المرشح إلى 1215 مندوبا على الأقل من أصل 2429 لتأمين مكانه في انتخابات نوفمبر. وسيتم بعد ذلك الإعلان رسميا عن الترشيح في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ترامب
الانتخابات الأميركية
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