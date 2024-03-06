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بايدن يرحب بنتائج الانتخابات التمهيدية في "الثلاثاء الكبير"

بايدن
6 مارس 2024 08:37

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بما تمخضت عنه الانتخابات التمهيدية فيما يعرف بالثلاثاء الكبير. وقال بايدن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إكس): "اليوم، جعل ملايين الناخبين في جميع أنحاء البلاد أصواتهم مسموعة. وأضاف بايدن: "سيواجه كل جيل من الأميركيين لحظة يتعين عليه فيها الدفاع عن الديموقراطية. هذه هي معركتنا".

وحقق بايدن انتصارات في الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين في ولايات مين وماساتشوستس وفيرجينيا ونورث كارولاينا وأوكلاهوما ونورث داكوتا ومينيسوتا وألاباما وتينيسي وتكساس ، وفقا لتوقعات شبكات إعلامية أمريكية بينها (سي إن إن) و(إن بي سي) و(فوكس نيوز) بناء على فرز الأصوات الأولي. وشارك ملايين الأشخاص في الانتخابات التي أجريت في 16 من الولايات الـ50، بالإضافة إلى منطقة أميركية واحدة.

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ويعتبر الثلاثاء الكبير أكبر يوم للانتخابات في حملة الترشيح الرئاسية. على الجانب الآخر، عزز ترامب موقفه كمرشح مؤكد عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر بسلسلة من الانتصارات في الانتخابات التمهيدية بتلك الولايات.

ومهدت النتائج الطريق لإعادة السباق إلى البيت الأبيض بين ترامب وبايدن. ويحتاج المرشح إلى 1215 مندوبا على الأقل من أصل 2429 لتأمين مكانه في انتخابات نوفمبر. وسيتم بعد ذلك الإعلان رسميا عن الترشيح في مؤتمر الحزب الجمهوري في يوليو.

المصدر: وكالات
جو بايدن
دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
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