الرئيس الصيني: ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة لتحقيق تنمية مستدامة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة تتناسب مع الظروف المحلية لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك وسط جولة جديدة من التحول التكنولوجي والصناعي.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن الرئيس الصيني قوله: إن تطوير القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة لا يعني إهمال الصناعات التقليدية أو التخلي عنها، بل الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للارتقاء بهذه الصناعات وتعزيز تحولها الراقي والذكي والأخضر.

وأشار شي، على هامش مشاركته في مداولات مع عدد من نواب مقاطعة جيانغسو المشاركين في الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، إلى أهمية اغتنام الفرص لتكثيف الابتكار، ورعاية وتعزيز الصناعات الناشئة، وتعزيز الصناعات المستقبلية بتخطيط استشرافي.

كما أكد ضرورة تحقيق تكامل أعمق للابتكار التكنولوجي والصناعي، وتعزيز المكانة الرائدة للصناعات التقليدية وتسريع إنشاء تجمعات صناعية ناشئة ذات قدرة تنافسية استراتيجية، من أجل جعل جيانغسو معقلا مهما لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

ولفت إلى أهمية التخطيط لمزيد من الإصلاحات الرئيسية وإعطاء زخم أقوى للتنمية، داعيا إلى تعزيز نظام اقتصاد السوق الاشتراكي رفيع المستوى، ودفع الإصلاحات في النظام العلمي والتكنولوجي وأنظمة التعليم والمواهب، وإزالة العقبات التي تحول دون تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة الترويج المستمر لبيئة أعمال عالمية المستوى قائمة على السوق ومحكومة بإطار قانوني سليم، وحث جيانغسو على المشاركة الكاملة في استراتيجيات التنمية الإقليمية المختلفة وبناء سلاسل الابتكار والصناعة والتوريد على نطاق أوسع للاستفادة بشكل أفضل من قوتها الاقتصادية في دفع التنمية الإقليمية والوطنية.