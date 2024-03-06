الخميس 7 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الرئيس الصيني: ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة لتحقيق تنمية مستدامة

الرئيس الصيني: ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة لتحقيق تنمية مستدامة
6 مارس 2024 10:51

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، ضرورة تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة تتناسب مع الظروف المحلية لتحقيق تنمية عالية الجودة، وذلك وسط جولة جديدة من التحول التكنولوجي والصناعي.

ونقلت صحيفة تشاينا ديلي عن الرئيس الصيني قوله: إن تطوير القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة لا يعني إهمال الصناعات التقليدية أو التخلي عنها، بل الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة للارتقاء بهذه الصناعات وتعزيز تحولها الراقي والذكي والأخضر. 

وأشار شي، على هامش مشاركته في مداولات مع عدد من نواب مقاطعة جيانغسو المشاركين في الدورة الثانية للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين، إلى أهمية اغتنام الفرص لتكثيف الابتكار، ورعاية وتعزيز الصناعات الناشئة، وتعزيز الصناعات المستقبلية بتخطيط استشرافي. 

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الصيني: الصين ستكون قوة عالمية للسلام والتقدم
انطلاق أعمال مؤتمر الاجتهاد الفقهي المعاصر بالشارقة

كما أكد ضرورة تحقيق تكامل أعمق للابتكار التكنولوجي والصناعي، وتعزيز المكانة الرائدة للصناعات التقليدية وتسريع إنشاء تجمعات صناعية ناشئة ذات قدرة تنافسية استراتيجية، من أجل جعل جيانغسو معقلا مهما لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

ولفت إلى أهمية التخطيط لمزيد من الإصلاحات الرئيسية وإعطاء زخم أقوى للتنمية، داعيا إلى تعزيز نظام اقتصاد السوق الاشتراكي رفيع المستوى، ودفع الإصلاحات في النظام العلمي والتكنولوجي وأنظمة التعليم والمواهب، وإزالة العقبات التي تحول دون تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

وشدد الرئيس الصيني على ضرورة الترويج المستمر لبيئة أعمال عالمية المستوى قائمة على السوق ومحكومة بإطار قانوني سليم، وحث جيانغسو على المشاركة الكاملة في استراتيجيات التنمية الإقليمية المختلفة وبناء سلاسل الابتكار والصناعة والتوريد على نطاق أوسع للاستفادة بشكل أفضل من قوتها الاقتصادية في دفع التنمية الإقليمية والوطنية.

المصدر: وام
الصين
الرئيس الصيني
التنمية المستدامة
آخر الأخبار
الشيخة فاطمة تزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي
علوم الدار
الشيخة فاطمة تزور مقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في أبوظبي
اليوم 11:14
نادال يرفض الكذب على نفسه!
الرياضة
نادال يرفض الكذب على نفسه!
اليوم 11:00
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
«سباق المطاردة» يخطف أضواء «الجولة 24» في «الهواة»
اليوم 11:00
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
الترفيه
مجلة «البرلماني الصغير» تضيء على الذكاء الاصطناعي
اليوم 10:47
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
300 لاعب ولاعبة في «إكسبو العين للشطرنج»
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©