متطوعو المستشفى الميداني الإماراتي في غزة ينظمون حملة للتبرع بالدم

غزة (الاتحاد)

نفذ متطوعو المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، الحملة الثانية للتبرع بالدم، استمراراً لدعم دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، حيث شارك الطاقم الطبي الإماراتي والمتطوعون والعاملون في حملة التبرع، نظراً للحاجة الملحة للدم للمصابين والعمليات الجراحية في مستشفيات قطاع غزة.

وأعرب المتبرعون عن تقديرهم للمساهمة في رفع معاناة المصابين والمحتاجين لوحدات الدم.

وفي سياق آخر، وضمن الجهود الحثيثة التي تبذلُها دولة الإمارات في التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق في ظلِ الحرب المستمرةِ في غزة، وضمنَ عملية «الفارس الشهم 3»، تم تفعيل خدمة «ستارلينك» للاتصال عبر الأقمار الصناعية في المستشفى الميداني الإماراتي، وذلك لتقديم الاستشارات الطبية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصالِ المرئيّ في الوقت الفعلي ولتقديم أعلى مستوى للرعاية الطبية في قطاع غزة.

ويتمُ التواصل عبر الطاقم الطبي المتخصصِ في المستشفى الميداني وأخذ الاستشارات المباشرة لتبادل الآراء الطبية والعلاجية للحالات الحرجة مع عدد من المستشفيات العالمية مثل مستشفى «جريت أورموند ستريت» في لندن، ومستشفيات كلية لندن الجامعية، ومستشفى الأطفال الوطني في واشنطن، ومؤسسة «كليفلاند كلينك»، ومستشفى «بامبينو جيسو» للأطفال في روما، ومستشفى «سانت جوان دي ديو» في برشلونة، وغيرها من المراكز الطبية.

ودشنت الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، في 3 ديسمبر 2023، والذي تبلغ سعته 200 سرير.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

ويقدّم المستشفى، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.



