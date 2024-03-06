ترامب وبايدن يحسمان منافسات «الثلاثاء الكبير»

واشنطن (أ ف ب)

فاز كل من الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب باكتساح على مستوى الولايات في أنحاء البلاد في انتخابات الترشيح الحزبية، أمس، ليتجها نحو منافسة تاريخية في الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر.

واحتفل دونالد ترامب بـ«ليلة مذهلة» مع اقترابه من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، عبر تحقيقه فوزاً سهلاً في الانتخابات التمهيدية، خلال «الثلاثاء الكبير». ونال ترامب أصوات الجمهوريين في 14 من 15 ولاية، من بينها تكساس وكاليفورنيا، متغلباً على منافسته الوحيدة المتبقية نيكي هيلي التي كان فوزها الوحيد في تلك الليلة في فيرمونت، بينما لم يواجه بايدن أي منافسة تذكر. وشهدت 15 ولاية ومنطقة أميركية واحدة، انتخابات تمهيدية في إطار «الثلاثاء الكبير» الذي يعتبر محطة حاسمة في السباق إلى انتخابات عام 2024، فيما يسعى المرشحان الأوفر حظا لولاية ثانية في البيت الأبيض. وكانت ولايتا تكساس وكاليفورنيا من الانتصارات الرئيسية لدونالد ترامب على نيكي هايلي التي اقتصر فوزها على ولاية واحدة.

وذكرت محطات التلفزيون الأميركية أن ترامب فاز في ولايات الاباما وألاسكا وأركنسو وكولورادو وكاليفورنيا وماين وماساتشوستس ومينيسوتا وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وتينيسي وتكساس وفيرجينيا ويوتا.

من جانبها، أعلنت نيكي هيلي انسحابها من سباق الانتخابات التمهيدية بالحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر. لكن هيلي، التي تبلغ 52 عاما، لم تؤيد ترامب في تصريحاتها التي أحاطت بإعلانها الانسحاب من السباق. وقالت إن الأمر متروك الآن للرئيس السابق لكسب أصوات الجمهوريين الذين لم يدعموه.

وفي خطاب لترامب، ألقاه في منتجعه في ولاية فلوريدا، انتقد سياسات الهجرة التي يتبعها بايدن، فيما قال بايدن إن ترامب يشكل تهديداً للديمقراطية الأميركية.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره تجمعوا أمام مقر سكنه في فلوريدا: «كان يوماً عظيما، يقول لي الخبراء وغيرهم، أنه لم يسبق أن شهدنا يوماً كهذا سجلت فيه هذه النتيجة الحاسمة إلى هذا الحد، على الإطلاق».

وفاز ترامب في ماين، وهي واحدة من ثلاث ولايات سعت لشطب اسمه عن بطاقات الاقتراع في الانتخابات التمهيدية بسبب سعيه لقلب نتيجة الاقتراع الرئاسي في 2020 والهجوم على مبنى الكابيتول في العاصمة الفدرالية. إلا أن المحكمة العليا رفضت هذه المحاولات الاثنين ما فتح الباب أمام مشاركة ترامب في الانتخابات في كل الولايات. لكن ترامب لم يتمكن حسابياً من حسم السباق، ويتوقع الآن أن يضمن ترشيح الحزب في 19 مارس على أبعد تقدير، بحسب فريق حملته الانتخابية.

في المعسكر الديمقراطي، حصد بايدن الفوز في 14 ولاية، حسبما أعلنت شبكات التلفزيون الأميركية، حيث لم يواجه أي منافسة تذكر من مرشحين اثنين آخرين، ما يجعل فوزه بترشيح الحزب مجرد إجراء شكلي. ويلقي بايدن خطاب حال الاتحاد أمام مجلسي الكونغرس اليوم، ما يشكل فرصة لعرض برنامج حملته الانتخابية.

وفاز الرئيس البالغ 81 عاماً في كل الولايات التي شهدت انتخابات في «الثلاثاء الكبير» باستثناء خسارته في منطقة ساموا الأميركية الصغيرة في المحيط الهادئ.

وتُظهر استطلاعات مؤسسة «ريل كلير بوليتيكس» الإعلامية أن ترامب «77 عاماً» يتقدم بفارق 65 نقطة على منافسيه في الانتخابات التمهيدية، وبنقطتين على الرئيس جو بايدن في انتخابات نوفمبر الرئاسية.