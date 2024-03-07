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ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة انتخابية

ترامب
7 مارس 2024 07:46

دعا دونالد ترامب، جو بايدن لإجراء مناظرة انتخابية معه بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية كمرشحين شبه مؤكدين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر. 

وقال ترامب "من المهم، من أجل مصلحة بلادنا، أن نناقش أنا وجو بايدن قضايا حيوية جدا لأميركا والشعب الأميركي". وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشال" الخاصة به "أنا أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان". 

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وحجز ترامب بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة خلال انتخابات الثلاثاء الكبير الذي شهد فوزه في 14 ولاية من أصل 15، حيث انتزعت منه منافسته نيكي هايلي ولاية فيرمونت قبل أن تعلن انسحابها لاحقا من السباق.

وفاز بايدن البالغ أيضا في كل الولايات باستثناء خسارته في منطقة ساموا الأميركية الصغيرة في المحيط الهادئ. ومن المؤكد تقريبا أن ترامب سيكون خصمه في انتخابات نوفمبر.

المصدر: وكالات
جو بايدن
دونالد ترامب
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