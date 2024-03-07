روسيا توجه اتهاما للناتو بشأن مواجهة مسلحة

وجه مسؤول روسي بارز، اليوم الخميس، اتهامات إلى حلف شمال الأطلسي بشأن أحدث مناورات عسكرية يجريها التحالف الغربي.

ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي قوله تلك المناورات التي أجراها الحلف تبدو وكأنها تدريب على مواجهة مسلحة مع روسيا.ويجري الحلف مناورات الاستجابة لدول الشمال في شمال النرويج والسويد وفنلندا، ويشارك فيها 20 ألف جندي من 13 دولة.

وقال باتروشيف إن التدريبات، التي من المقرر أن تستمر حتى 14 مارس الجاري، تزعزع الاستقرار وتثير التوترات.

كان الحلف أجرى قبل أيام مناورات في بولندا شارك فيها نحو 20 ألف جندي من دول عدة.

كان هدف المناورات، التي أجريت الاثنين في بولندا، عبور نهر «فيستولا»، أطول أنهار الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو. جرت التدريبات، التي أطلق عليها «دراجون 24»، بالقرب من بلدة «كورزينيوفو»، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة «جدانسك» البولندية.