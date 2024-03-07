الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

100 امرأة مفقودة بعد عملية خطف في نيجيريا

آثار هجوم إرهابي على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
7 مارس 2024 22:01

فُقدت أكثر من مئة امرأة في شمال شرق نيجيريا بعد عملية خطف جماعي نفذها إرهابيون، كما أعلنت مصادر رسمية اليوم الخميس، بعد تقديرات سابقة تحدثت عن خطف 47 امرأة على الأقل.
يتهم زعماء محليون جماعة مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي بالوقوف وراء هذا الهجوم في ولاية بورنو التي تشهد أعمال عنف إرهابي أودى بأكثر من 40 ألف شخص وشرد مليونين من السكان منذ 2009.
وقع الهجوم الأسبوع الماضي في ريف "نغالا"، لكن الكثير من التفاصيل ما زالت غير واضحة، بما في ذلك العدد الدقيق للمفقودين.
وقال علي بوكار المسؤول في وحدة المعلومات التابعة للحكومة المحلية في نغالا إن سكان نغالا أكدوا اختفاء 113 شخصا.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن الهجوم وقع في 29 فبراير الماضي، وخُطف مئتا شخص يعيشون في مخيمات النزوح أثناء قيامهم بجمع الحطب.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا الرقم يستند إلى تقديرات قادة محليين، وأوضح أن عمليات التفتيش لا تزال جارية في أربعة مخيمات للنازحين.
وأشار شيهو مادا، وهو زعيم قوة مناهضة للإرهابيين، الثلاثاء، إلى أن النساء من مخيمات النازحين تعرضن لهجوم من قبل عناصر تنظيم داعش المتشدد الجمعة. وأوضح أن "بعض النساء تمكنّ من الفرار"، موضحاً أن "47 امرأة" لم يعثر عليهن.
وأكد عثمان حمزة، وهو زعيم قوة أخرى مناهضة للمتشددين، هذه المعلومات الثلاثاء.
تشهد نيجيريا، من حين لآخر،  عمليات خطف تتم غالبا للحصول على فدية.
وفي أوائل فبراير الماضي، خطف مسلحون 35 امرأة على الأقل أثناء عودتهن من حفل زفاف في ولاية "كاتسينا" شمال غرب البلاد.

أخبار ذات صلة
بلجيكا تعتقل شبانا بشبهة التخطيط لـ«هجوم إرهابي»
إرهابيون يعدمون 170 مدنياً خلال مجازر في بوركينا فاسو
المصدر: وكالات
هجوم إرهابي
عملية خطف
نيجيريا
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©