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بريطانيا توجه نداء لتزويد أوكرانيا بالأسلحة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
7 مارس 2024 23:36

أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، عن تأييده لتسليم أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا. 
خلال زيارة إلى العاصمة الألمانية برلين، قال كاميرون «عندما يتعلق الأمر بالأسلحة بعيدة المدى، لا يمكنني إلا الحديث عن تجربة البريطانيين بشأن مدى فعالية هذه الأسلحة في مساعدة أوكرانيا». 
وتعد صواريخ كروز من طراز «ستورم شادو» بعيدة المدى من بين الأسلحة التي تزود بها بريطانيا أوكرانيا. غير أن المستشار الألماني أولاف شولتس يرفض تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز «تاوروس» لأنه يخشى أن تتورط ألمانيا في الأزمة الأوكرانية الحالية. 
وعارض كاميرون بشدة النظرية التي مفادها أن تسليم أنظمة أسلحة جديدة قد يؤدي إلى اتساع نطاق الأزمة. 
وأوضح كاميرون، عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك «في كل مرحلة، قيل إنه إذا أعطيت أسلحة مضادة للدبابات لأوكرانيا، فإن ذلك يكون تصعيدا. لا، لم يكن ذلك تصعيدا. إذا أعطيت دبابات لأوكرانيا، فذلك يعد تصعيدا. لا، لم يكن الأمر كذلك. إذا أعطيت مدفعية بعيدة المدى أو أسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، فهذا يعد تصعيدا. لا، ليس هذا تصعيدا». 
وتابع وزير الخارجية البريطاني «إذا كان ما تفعله هو مساعدة بلد للدفاع، عندئذ لا ينبغي أن يكون هناك أي شيء يمنعك من مساعدة ذلك البلد». 

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المصدر: وكالات
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