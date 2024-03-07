البحرية الهندية تنقذ طاقم سفينة تعرضت لهجوم في خليج عدن

عدن (الاتحاد)

أعلنت البحرية الهندية أمس، إنقاذ طاقم سفينة تجارية تحمل علم بربادوس بعد تعرضها لهجوم حوثي في خليج عدن.

وذكرت البحرية الهندية في بيان أنها أنقذت طاقم سفينة «ترو كونفيدانس» التي تحمل علم بربادوس المكون من 21 فرداً بعد تعرضها لهجوم في خليج عدن أمس الأول.

وأضاف البيان أنه تم استخدام طائرات هليكوبتر وقوارب في عملية الإنقاذ، كما قدمت المساعدة الطبية للطاقم المصاب وتم إجلاؤهم إلى جيبوتي. وكانت سفينة «تروكونفيدانس» قد أرسلت نداء استغاثة بعد تعرضها لهجوم طائرة من دون طيار أو صاروخ ما أدى إلى اشتعال النيران في السفينة على بعد حوالي 54 ميلاً بحرياً جنوب غرب عدن، ما أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وإصابات خطيرة في الطاقم وتركهم السفينة.