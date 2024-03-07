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اليمن.. أزمات حادة وظروف معيشية قاسية

متجر للتمور في أحد أسواق صنعاء القديمة (أرشيفية)
8 مارس 2024 01:35

أحمد مراد (عدن، القاهرة)

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تسببت ممارسات جماعة الحوثي في تدهور مختلف قطاعات الدولة اليمنية، ما جعل الملايين يستقبلون شهر رمضان المبارك وسط أزمات حادة، وظروف معيشية قاسية، وارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات. 
وأوضح الكاتب والمحلل اليمني، ماجد الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الحوثيين يتعمدون إفساد وتخريب حياة اليمنيين، خلال شهر رمضان وغيره من أشهر العام، وهو ما يظهر في ممارساتهم القمعية، من قطع رواتب الموظفين، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية، وتدهور الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى فرض إتاوات وجبايات تثقل كاهل المواطن اليمني، وذلك لدعم ما يُسمى بـ«المجهود الحربي»، وإرغام التجار على دفع الضرائب والجمارك بشكل مضاعف.
ومع توقف العديد من المؤسسات والشركات وتدهور المعيشة، فقدت شريحة كبيرة من الشعب اليمني مصادر دخلها، إذ تشير التقديرات إلى توقف رواتب أكثر من مليون موظف حكومي يعيشون في المناطق والمحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، ما يجعلهم عاجزين عن تلبية احتياجات أسرهم المعيشية، ما أدى إلى إفساد الأجواء والطقوس الرمضانية المتوارثة منذ مئات السنين.
ويرى الكاتب والمحلل اليمني، أن ممارسات الحوثي تجعل الشهر الكريم هذا العام خالياً من الأجواء الروحانية بفعل تفاقم وتعدد الأزمات الاقتصادية، واستمرار الحرب، ومواصلة الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، ما أثر على التدفقات الغذائية إلى اليمن بسعر معقول.
وتراجعت القدرة الشرائية لليمنيين في السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق، مع الارتفاعات المتتالية لأسعار السلع والمنتجات، إضافة إلى أن التوتر الذي تشهده منطقة باب المندب بالبحر الأحمر بسبب ممارسات الحوثي أثر بشكل واضح على وصول السلع والمنتجات إلى اليمن.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن جماعة الحوثي تمارس تدميراً ممنهجاً لكل ما يتعلق بهوية اليمنيين وعاداتهم وتقاليدهم واحتفالاتهم، لا سيما في المناسبات الدينية والوطنية، وأبرزها الأجواء الخاصة بشهر رمضان التي لم تعد موجودة الآن مع تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
وذكر ابن لعسم في تصريح لـ«الاتحاد» أن ملايين اليمنيين، وخاصة النازحين، يستقبلون شهر رمضان وسط معاناة معيشية شديدة لا تُحتمل، في ظل نقص حاد بالمواد الغذائية.

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