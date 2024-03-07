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تراجع أعداد طالبي اللجوء في ألمانيا بصورة كبيرة خلال فبراير

أرشيفية
8 مارس 2024 01:34

نورمبرج (وكالات)

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تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا بصورة كبيرة خلال فبراير الماضي. وأعلن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في نورمبرج أمس، أنه تم تسجيل 19 ألفا و494 طلب لجوء لأول مرة، بانخفاض بنسبة 18.9% مقارنة فبراير 2023، وبنسبة 26.1% مقارنة يناير الماضي. 
وقال المكتب إنه خلال شهري يناير وفبراير 2023، تقدم 54 ألفا و333 شخصاً لطلب اللجوء في ألمانيا لأول مرة. 
وبحسب المكتب، فإنه تم تسجيل 47090 طلب لجوء خلال يناير وفبراير 2024.
ويعد عدد طلبات اللجوء لأول مرة الذي تم تسجيله خلال فبراير الماضي هو الأدنى منذ سبتمبر 2022. ومثل اللاجئون من سوريا وأفغانستان وتركيا نحو ثلاثة أخماس طلبات اللجوء التي تم تقديمها خلال عام 2024.
ووفقا للمكتب الفيدرالي فإنه خلال العام الجاري حتى الآن، كان أطفال ولدوا في ألمانيا يبلغون من العمر أقل من عام يمثلون 2786 من طلبات اللجوء لأول مرة.

اللجوء في ألمانيا
ألمانيا
طلبات اللجوء
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