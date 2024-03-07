الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: تحييد خلية لـ«داعش» خططت لشن هجوم في موسكو

أرشيفية
8 مارس 2024 01:34

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
روسيا تستدعي السفيرة الأميركية للاحتجاج
روسيا توجه اتهاما للناتو بشأن مواجهة مسلحة

أعلنت أجهزة الأمن الروسية أمس، أنها قتلت مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي كانوا يخططون لهجوم على كنيس في موسكو، على ما ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية.
وقال جهاز الأمن الفدرالي إن «خلية لداعش في كالوغا جنوب غرب موسكو، كانت تخطط لإطلاق النار على يهود في كنيس بالعاصمة».
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن جهاز الأمن قوله في بيان: «خلال اعتقالهم أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لضباط جهاز الأمن الفدرالي الروس ونتيجة لذلك تم تحييدهم بإطلاق النار في المقابل».
وأضاف البيان: «عثر على أسلحة نارية وذخائر إضافة إلى مكونات لتصنيع عبوات يدوية متفجرة وتم ضبطها».
في وقت سابق هذا الشهر أعلن جهاز الأمن الفدرالي قتل 6 أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم «داعش» في إقليم إنغوشتيا الجنوبي.

داعش
روسيا
موسكو
الأمن الروسي
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©