روسيا: تحييد خلية لـ«داعش» خططت لشن هجوم في موسكو

موسكو (وكالات)

أعلنت أجهزة الأمن الروسية أمس، أنها قتلت مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي كانوا يخططون لهجوم على كنيس في موسكو، على ما ذكرت وكالات الأنباء الرسمية الروسية.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن «خلية لداعش في كالوغا جنوب غرب موسكو، كانت تخطط لإطلاق النار على يهود في كنيس بالعاصمة».

ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن جهاز الأمن قوله في بيان: «خلال اعتقالهم أبدى الإرهابيون مقاومة مسلحة لضباط جهاز الأمن الفدرالي الروس ونتيجة لذلك تم تحييدهم بإطلاق النار في المقابل».

وأضاف البيان: «عثر على أسلحة نارية وذخائر إضافة إلى مكونات لتصنيع عبوات يدوية متفجرة وتم ضبطها».

في وقت سابق هذا الشهر أعلن جهاز الأمن الفدرالي قتل 6 أشخاص يشتبه في أنهم ينتمون لتنظيم «داعش» في إقليم إنغوشتيا الجنوبي.