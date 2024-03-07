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ترامب يدعو بايدن إلى مناظرة حول «قضايا حيوية جداً لأميركا»

أرشيفية
8 مارس 2024 01:35

واشنطن (وكالات)

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تحدى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس جو بايدن لإجراء مناظرة انتخابية معه بعد أن خرج الرجلان من الانتخابات التمهيدية كمرشحين شبه مؤكدين عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
وقال ترامب: «من المهم، من أجل مصلحة بلادنا، أن نناقش أنا وجو بايدن قضايا حيوية جداً لأميركا والشعب الأميركي».
وأضاف في منشور على منصته «تروث سوشال»: «أنا أدعو إلى مناظرات، في أي وقت وفي أي مكان».
واقترب ترامب البالغ من العمر 77 عاماً، من حجز بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة خلال انتخابات «الثلاثاء الكبير» التمهيدية، والتي شهدت فوزه في 14 ولاية من أصل 15، حيث انتزعت منه منافسته نيكي هيلي ولاية فيرمونت، قبل أن تعلن انسحابها لاحقاً من السباق.
وفاز بايدن البالغ من العمر 81 عاماً، في كل الولايات باستثناء خسارته في منطقة «ساموا» الأميركية الصغيرة بالمحيط الهادئ. 
ومن المؤكد تقريباً أن ترامب سيكون خصمه في انتخابات نوفمبر المقبل، في إعادة للنسخة السابقة من السباق الرئاسي.
وكان ترامب قد رفض دعوات متكررة من قبل هيلي ومنافسيه الأساسيين الآخرين في الحزب الجمهوري للمشاركة في مناظرات خلال الانتخابات التمهيدية، لاعتقاده بأنه لن يكسب شيئاً من منافسين يسبقهم بأشواط في الاستطلاعات.
لكن الوضع اختلف الآن، إذ إن الفارق بينه وبين بايدن في الاستطلاعات يقع في خانة هامش الخطأ، لذا فقد بدّل موقفه وأبدى استعداده للمشاركة في مناظرات حتى لو استضافها الحزب الديمقراطي.

جو بايدن
دونالد ترامب
أميركا
الانتخابات الرئاسية الأميركية
انتخابات الرئاسة الأميركية
الانتخابات التمهيدية
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