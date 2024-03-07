الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

28 دولة تجتمع في فرنسا دعما لأوكرانيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
8 مارس 2024 01:01

شاركت 28 دولة، الخميس، في اجتماع متابعة نظّمته فرنسا بهدف بذل مزيد من الجهود من أجل مزيد من الدعم لأوكرانيا.
ومثلت أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، بوزراء الخارجية أو وزراء الدفاع.
استمرّ الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية لم تحدّد ما إذا كان سيتمّ إصدار بيان في وقت لاحق مساء الخميس.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، قبيل بدء المؤتمر عبر الفيديو، إنّ هناك "جهداً جماعياً وشعوراً ملحا بضرورة بذل المزيد والقيام بما هو أفضل والعمل بشكل مختلف من أجل أوكرانيا".
يأتي الاجتماع في أعقاب الاجتماع الدولي لدعم أوكرانيا الذي عُقد في باريس في 26 فبراير الماضي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إنّ "هذا اجتماع عمل يندرج في إطار الدينامية التي أوجدها مؤتمر 26 فبراير" لمناقشة المواضيع التي تمّ الاتفاق عليها في شكل عملي.
وأقر مصدر دبلوماسي آخر بضرورة القيام بعمل توجيهي لدى الرأي العام في الدول الغربية، حتى لا تخسر أوكرانيا دعمه.
وقال المصدر نفسه "هناك عمل توضيحي مهم للغاية يتعيّن القيام به بشأن العواقب التي تسبّبها (الأزمة في أوكرانيا) على صعيد الأمن، وكذلك العواقب على السوق الزراعية وبالنسبة إلى الهجرة وغيرها".
ومن بين المشاركين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع رستم أوميروف، ووزير الخارجية البولندي ووزير الدفاع الإيطالي، فيما مثّلت ألمانيا وزيرة خارجيتها، وفق المصدر نفسه.
وتشدّد فرنسا، منذ أشهر، على ضرورة تكثيف الجهود في ما يتعلق بدعم أوكرانيا.
وخلال اجتماع 26 فبراير، لم يستبعد الرئيس ماكرون خيار إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا مستقبلا.

أخبار ذات صلة
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
أحمد بن محمد يستقبل سفير فرنسا
المصدر: وكالات
فرنسا
أوكرانيا
إيمانويل ماكرون
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©