28 دولة تجتمع في فرنسا دعما لأوكرانيا

شاركت 28 دولة، الخميس، في اجتماع متابعة نظّمته فرنسا بهدف بذل مزيد من الجهود من أجل مزيد من الدعم لأوكرانيا.

ومثلت أوكرانيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، بوزراء الخارجية أو وزراء الدفاع.

استمرّ الاجتماع قرابة ثلاث ساعات، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية لم تحدّد ما إذا كان سيتمّ إصدار بيان في وقت لاحق مساء الخميس.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، قبيل بدء المؤتمر عبر الفيديو، إنّ هناك "جهداً جماعياً وشعوراً ملحا بضرورة بذل المزيد والقيام بما هو أفضل والعمل بشكل مختلف من أجل أوكرانيا".

يأتي الاجتماع في أعقاب الاجتماع الدولي لدعم أوكرانيا الذي عُقد في باريس في 26 فبراير الماضي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي إنّ "هذا اجتماع عمل يندرج في إطار الدينامية التي أوجدها مؤتمر 26 فبراير" لمناقشة المواضيع التي تمّ الاتفاق عليها في شكل عملي.

وأقر مصدر دبلوماسي آخر بضرورة القيام بعمل توجيهي لدى الرأي العام في الدول الغربية، حتى لا تخسر أوكرانيا دعمه.

وقال المصدر نفسه "هناك عمل توضيحي مهم للغاية يتعيّن القيام به بشأن العواقب التي تسبّبها (الأزمة في أوكرانيا) على صعيد الأمن، وكذلك العواقب على السوق الزراعية وبالنسبة إلى الهجرة وغيرها".

ومن بين المشاركين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الدفاع رستم أوميروف، ووزير الخارجية البولندي ووزير الدفاع الإيطالي، فيما مثّلت ألمانيا وزيرة خارجيتها، وفق المصدر نفسه.

وتشدّد فرنسا، منذ أشهر، على ضرورة تكثيف الجهود في ما يتعلق بدعم أوكرانيا.

وخلال اجتماع 26 فبراير، لم يستبعد الرئيس ماكرون خيار إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا مستقبلا.