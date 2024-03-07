ضبط 13 إرهابياً في الجزائر

الجزائر (الاتحاد)

ألقت وحدات من الجيش الجزائري القبض خلال الأسبوع الماضي على 13 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة بمحافظات البلاد، فيما سلم عنصر إرهابي آخر نفسه للسلطات العسكرية بـ«برج باجي مختار» وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان لها أمس، أن «العمليات المتفرقة التي نفذها ‏الجيش تأتي في سياق الجهود المتواصلة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها».

وفي سياق آخر، ألقت وحدات من الجيش الجزائري القبض خلال الأسبوع الماضي على 721 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات متفرقة بمحافظات البلاد. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن وحداتها أوقفت 434 مهرباً في عمليات متفرقة، وصودر منهم كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

من جهة أخرى، أوقفت وحدات أخرى من الجيش 287 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر مدن الجزائر.