«الرئاسي الليبي» يرحب بأي مبادرة سياسية تؤدي للانتخابات

بنغازي (الاتحاد)

رحب المجلس الرئاسي الليبي بأي مبادرة سياسية في إطار البعثة الأممية تمكن من إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد كضرورة لتحقيق الاستقرار.. ورحب النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بأي مبادرة سياسية جامعة في إطار البعثة الأممية، تمكن من إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام السياسي كضرورة لتحقيق الاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء الكوني واللافي أمس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمي برنت. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول النائبان مع المبعوث الأميركي مستجدات ملف المصالحة الذي وصل مراحل متقدمة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية بتأمين الحدود الجنوبية، وإقامة تنمية مكانية في قرى ومدن مناطق الجنوب، والعمل على حلحلة التحديات الاقتصادية في البلاد.