الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الرئاسي الليبي» يرحب بأي مبادرة سياسية تؤدي للانتخابات

أرشيفية
8 مارس 2024 01:35

بنغازي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
ليبيا.. قتيل وجرحى باشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية
باتيلي: اجتماع تونس لا يلبي طموح الليبيين

رحب المجلس الرئاسي الليبي بأي مبادرة سياسية في إطار البعثة الأممية تمكن من إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد كضرورة لتحقيق الاستقرار..  ورحب النائبان بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني وعبدالله اللافي، بأي مبادرة سياسية جامعة في إطار البعثة الأممية، تمكن من إجراء الانتخابات، وإنهاء الانقسام السياسي كضرورة لتحقيق الاستقرار في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء الكوني واللافي أمس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي  ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية فى ليبيا جيرمي برنت. وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الأوضاع  السياسية في البلاد، وسبل معالجة حالة الانسداد السياسي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول النائبان مع المبعوث الأميركي مستجدات ملف المصالحة الذي وصل مراحل متقدمة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والأمنية بتأمين الحدود الجنوبية، وإقامة تنمية مكانية في قرى ومدن مناطق الجنوب، والعمل على حلحلة التحديات الاقتصادية في البلاد.

المجلس الرئاسي الليبي
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
ليبيا
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©