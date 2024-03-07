الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إيطاليا: دعم إنشاء ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة

طفل يأكل قطعة خبز في رفح (أ ف ب)
8 مارس 2024 01:34

روما (وكالات)

أخبار ذات صلة
واشنطن تعتزم إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة
استئناف «محادثات القاهرة» حول غزة الأسبوع القادم

أبدت إيطاليا، أمس، استعدادها للمشاركة في ممر بحري إنساني لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أنطونيو تاجاني، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات «حزب الشعب الأوروبي» بالعاصمة الرومانية بوخارست.
وفي نوفمبر الماضي، اقترح رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه لم ينفذ بعد.
وقال الوزير الإيطالي: «أبلغت للتو أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التزام إيطاليا بالمشاركة في ممر إنساني بحري، اقترحته قبرص، لمساعدة السكان الفلسطينيين».
ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عدة تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها الحرب.
وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أنه يمارس ضغوطاً على إسرائيل لتسمح باستخدام ميناء أسدود شمال قطاع غزة لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين.

إيطاليا
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
أنطونيو تاجاني
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©