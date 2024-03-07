إيطاليا: دعم إنشاء ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة

روما (وكالات)

أبدت إيطاليا، أمس، استعدادها للمشاركة في ممر بحري إنساني لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية أنطونيو تاجاني، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات «حزب الشعب الأوروبي» بالعاصمة الرومانية بوخارست.

وفي نوفمبر الماضي، اقترح رئيس قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر للمساعدات الإنسانية في باريس، إنشاء ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه لم ينفذ بعد.

وقال الوزير الإيطالي: «أبلغت للتو أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التزام إيطاليا بالمشاركة في ممر إنساني بحري، اقترحته قبرص، لمساعدة السكان الفلسطينيين».

ووسط تحذيرات دولية من مجاعة وشيكة شمال قطاع غزة، تواصل دول عدة تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، لكنها لا تلبي حجم الاحتياجات الهائلة الناجمة عن الكارثة التي خلقتها الحرب.

وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أنه يمارس ضغوطاً على إسرائيل لتسمح باستخدام ميناء أسدود شمال قطاع غزة لنقل مساعدات إلى الفلسطينيين.