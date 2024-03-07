إسرائيل تخطط لفتح ممر إنساني إلى شمالي غزة

دينا محمود (غزة، لندن)

تعتزم إسرائيل فتح ممر إنساني مباشر إلى شمال قطاع غزة، نهاية الأسبوع الجاري، فيما أعلن مسؤول إغاثي كبير بالأمم المتحدة أن المنظمة تختبر طريقاً عسكرياً إسرائيلياً جديداً، لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين، الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل تعتزم فتح ممر إنساني مباشر من داخل إسرائيل إلى شمال قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب ضغوط واتصالات دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، ومصر.

وقبيل إتمام الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الخامس، يتواصل الكشف عن إفادات الفرق الطبية والإغاثية، التي تقدم خدماتها للسكان المدنيين في غمار المعارك، بما ترسمه من صورة شديدة القتامة، للأزمة الإنسانية في القطاع، وسط تحذيرات من أن الأوضاع هناك، قاربت على الانهيار.

وتشدد هذه الفرق على أن هذه الأوضاع هي أسوأ ما عايشه عناصرها بين ما عملوا في ظله من نزاعات وصراعات في مختلف بقاع الأرض، وهو ما أكده أطباء انضووا تحت لواء فريق إغاثي تابع لجمعية «ميد جلوبال» الخيرية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، عاد لتوه من القطاع.

فقد كشف بعض أعضاء الفريق النقاب عن أن كل من أخضعوهم للفحص من أطفال غزة كانوا مرضى ويعانون من البرد الشديد، بفعل تدني درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، مشددين على أن العبء الأكبر للحرب يقع على كاهل هؤلاء الصغار، ما يجعل إصابتهم بأي جروح حتى ولو كانت متوسطة أو طفيفة، أمراً مُهدداً لحياتهم في أغلب الأحوال.

وأشار الجراح تشاندرا حسن إلى أن تردي الظروف الإنسانية، ومحدودية الموارد، والافتقار الشديد للمستلزمات الطبية، أدت إلى أن تقود جروح صغيرة، قد لا يتجاوز طولها ثلاثة ميلليمترات، إلى تبعات صحية خطيرة بالنسبة لأصحابها قد تصل إلى الوفاة، خاصة مع عجز كثيرين منهم عن تلقي العلاج فور إصابتهم، أو الحصول على المتابعة اللاحقة من أطقم التمريض في الفترة التالية لذلك.