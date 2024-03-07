الجمعة 8 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تخطط لفتح ممر إنساني إلى شمالي غزة

أطفال نازحون ينتظرون الحصول على طعام في مركز إيواء بمدينة رفح (رويترز)
8 مارس 2024 01:34

دينا محمود (غزة، لندن)

أخبار ذات صلة
ميسي وسواريز ينقذان رقبة إنتر ميامي!
يوكيتش «تريبل دابل» للمرة العشرين

تعتزم إسرائيل فتح ممر إنساني مباشر إلى شمال قطاع غزة، نهاية الأسبوع الجاري، فيما أعلن مسؤول إغاثي كبير بالأمم المتحدة أن المنظمة تختبر طريقاً عسكرياً إسرائيلياً جديداً، لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين، الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، بأن إسرائيل تعتزم فتح ممر إنساني مباشر من داخل إسرائيل إلى شمال قطاع غزة نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في أعقاب ضغوط واتصالات دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، ومصر.
وقبيل إتمام الحرب الدائرة في قطاع غزة شهرها الخامس، يتواصل الكشف عن إفادات الفرق الطبية والإغاثية، التي تقدم خدماتها للسكان المدنيين في غمار المعارك، بما ترسمه من صورة شديدة القتامة، للأزمة الإنسانية في القطاع، وسط تحذيرات من أن الأوضاع هناك، قاربت على الانهيار.
وتشدد هذه الفرق على أن هذه الأوضاع هي أسوأ ما عايشه عناصرها بين ما عملوا في ظله من نزاعات وصراعات في مختلف بقاع الأرض، وهو ما أكده أطباء انضووا تحت لواء فريق إغاثي تابع لجمعية «ميد جلوبال» الخيرية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، عاد لتوه من القطاع.
فقد كشف بعض أعضاء الفريق النقاب عن أن كل من أخضعوهم للفحص من أطفال غزة كانوا مرضى ويعانون من البرد الشديد، بفعل تدني درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، مشددين على أن العبء الأكبر للحرب يقع على كاهل هؤلاء الصغار، ما يجعل إصابتهم بأي جروح حتى ولو كانت متوسطة أو طفيفة، أمراً مُهدداً لحياتهم في أغلب الأحوال.
وأشار الجراح تشاندرا حسن إلى أن تردي الظروف الإنسانية، ومحدودية الموارد، والافتقار الشديد للمستلزمات الطبية، أدت إلى أن تقود جروح صغيرة، قد لا يتجاوز طولها ثلاثة ميلليمترات، إلى تبعات صحية خطيرة بالنسبة لأصحابها قد تصل إلى الوفاة، خاصة مع عجز كثيرين منهم عن تلقي العلاج فور إصابتهم، أو الحصول على المتابعة اللاحقة من أطقم التمريض في الفترة التالية لذلك.

غزة
إسرائيل
قطاع غزة
أميركا
حرب غزة
فلسطين
الحرب في غزة
آخر الأخبار
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اقتصاد
في أجواء رمضانية أنيقة.. أبوظبي تتلألأ بفعاليات "ليالي رمضان 2024"
اليوم 11:03
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
وزير فرنسي يعلّق على إرسال قوات "قتالية" إلى أوكرانيا
اليوم 17:23
كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
الأخبار العالمية
صور.. كوريا الشمالية تتدرب على حرب حقيقية ضد جارتها الجنوبية
اليوم 17:09
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
علوم الدار
حمدان بن زايد: في اليوم العالمي للمرأة.. نوجّه تحية تقدير وإجلال لكل نساء الإمارات والعالم
اليوم 16:31
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
علوم الدار
حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 484 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان
اليوم 16:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©