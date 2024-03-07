الصين: ندعم حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة

بكين (وكالات)

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، دعم بلاده حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» عن الوزير وانغ قوله في مؤتمر صحفي على هامش المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين: إن «الفشل في إنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في القرن الـ21 يعد مأساة للإنسانية ووصمة عار على الحضارة». ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لإعطاء الأولوية لوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني له الحق في العيش في العالم.

وأوضح الوزير وانغ أن «إعادة العدالة للشعب الفلسطيني والتنفيذ الكامل لحل الدولتين هما السبيل الوحيد لكسر الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي».

وأضاف: «إننا ندعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة ونحث بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي على التوقف عن وضع عقبات أمام هذه الغاية».

وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الصيني إلى عقد مؤتمر سلام دولي أكثر اتساعا وموثوقية وفعالية لوضع جدول زمني وخريطة طريق لحل الدولتين».