استئناف «محادثات القاهرة» حول غزة الأسبوع القادم

عواصم (الاتحاد، وكالات)

غادر وفد الفصائل الفلسطينية العاصمة المصرية، القاهرة، بعد إجراء مشاورات بشأن الهدنة في قطاع غزة، على أن يتم استئناف المحادثات حول وقف إطلاق النار، الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر مصرية: إن «المشاورات مستمرة بين الأطراف كافة للوصول إلى الهدنة قبل حلول شهر رمضان المبارك».

وأوضحت المصادر المصرية أن الفصائل الفلسطينية تطلب ضمانات بوقف شامل لإطلاق النار، عقب انتهاء المرحلة الأولى من الهدنة، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يتمسكون أيضاً بعودة النازحين إلى شمال غزة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية على مراحل مختلفة، وتدفق المساعدات بوتيرة أكبر. وقالت المصادر المصرية، إن دول الوساطة ستسعى لعقد جولة جديدة من المفاوضات لسد الفجوات بين الطرفين، وصولاً إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل حلول شهر رمضان.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن العقبات، التي تعترض المحادثات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار لا تستعصي على الحل، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق. وذكر ميلر، خلال مؤتمر صحفي، أن إسرائيل طرحت اقتراحاً مهماً على الطاولة، وأضاف: «ما زلنا نعتقد أن العقبات ليست عصية على الحل، وأن من الممكن التوصل إلى اتفاق، لذا سنواصل الضغط من أجل تحقيق اتفاق».

وفي رد على سؤال حول ما إذا كان يوافق على توصيف المحادثات بأنها وصلت إلى طريق مسدود، قال ميلر «إنها مستمرة».

ورداً على سؤال عن مدى توافر أي خطة بديلة للولايات المتحدة، إذا انهارت محادثات وقف إطلاق النار، قال ميلر، إن «واشنطن تعمل على التوصل إلى اتفاق هدنة». وأضاف: «ندفع نحو خاتمة ناجحة لهذه المحادثات».

أمنياً، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إن إسرائيل ستواصل هجومها العسكري في غزة، على الرغم من تزايد الضغوط الدولية، بما في ذلك على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.