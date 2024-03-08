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هبوط اضطراري لطائرة في لوس أنجلس بعد سقوط أحد إطاراتها

هبوط اضطراري لطائرة في لوس أنجلس بعد سقوط أحد إطاراتها
8 مارس 2024 08:37

اضطرت طائرة ركاب من طراز «بوينغ 777» إلى الهبوط اضطرارياً بعد وقت قصير من إقلاعها الخميس من أحد مطارات سان فرانسيسكو في رحلة إلى اليابان، وذلك بعد سقوط أحد إطاراتها في موقف سيارات تابع للمطار.
ويُظهر مقطع فيديو منشور على الإنترنت سقوط الإطار من طائرة شركة «يونايتد ايرلاينز» بعد ثوان من إقلاعها من مطار سان فرانسيسكو الدولي.
وذكر موقع «كرون 4» أن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضراراً بالعديد من السيارات، وفق مسؤولين في المطار، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلس الدولي حيث هبطت.
وأفادت شركة «يونايتد إيرلاينز» أن 249 راكبا كانوا على متن الطائرة المتجهة إلى أوساكا.
وواجهت شركة بوينغ مؤخرا سلسلة من المشكلات المتعلقة بمراقبة الجودة، كان آخرها في يناير عندما انفصل باب عن جسم طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» بعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريغون.
ولم يصب أحد بأذى في الحادث، لكن تم وقف تحليق جميع طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» لمدة 19 يوما.

المصدر: آ ف ب
هبوط اضطراري
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