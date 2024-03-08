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واشنطن تعتزم إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة

واشنطن تعتزم إنشاء ميناء مؤقت على ساحل غزة
8 مارس 2024 09:11

 قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، إن الرئيس جو بايدن سيعلن في خطاب حالة الاتحاد يوم الخميس أن الجيش الأميركي سينشئ ميناء مؤقتا على ساحل غزة على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.
وذكر المسؤولون أن الخطة لا تتضمن نشر عسكريين أميركيين في غزة.

يأتي قرار بايدن الخاص بإنشاء الميناء المؤقت وسط تحذيرات الأمم المتحدة من انتشار مجاعة بين 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع في ظل حرب مستمرة منذ نحو خمسة أشهر .

قال أحد المسؤولين إن بايدن سيعلن في خطابه أمام الكونجرس أمره للجيش الأميركي "بالاضطلاع بمهمة طوارئ لإنشاء ميناء في غزة، والعمل مع الشركاء على تقديم المساعدات الإنسانية".
وسيستوعب الميناء السفن الكبيرة المحملة بالغذاء والمياه والإمدادات الطبية والمعيشية.

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المصدر: رويترز
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