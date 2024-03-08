مسلحون يخطفون نحو 300 تلميذ في نيجيريا

اختطف مسلحون نحو 300 تلميذ في هجوم على مدرسة في شمال غرب نيجيريا، كما ذكر أستاذ وعدد من سكان المنطقة، في واحدة من أكبر عمليات الخطف في هذا البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في القارة الأفريقية.

وأكدت السلطات المحلية في ولاية كادونا عملية الخطف، التي وقعت أمس الخميس، في مدرسة "كوريغا" لكنها لم تحدد عدد الطلاب المختطفين.

وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.

وصرح ساني عبد الله أحد المعلمين في مدرسة "جي إس إس كوريغا" في منطقة "شيكون" إن طاقم المدرسة تمكن من الفرار مع عدد من الطلاب بينما كان المسلحون يطلقون النار في الهواء.

وقال ساني، لمسؤولين محليين مساء الخميس "نحاول تحديد العدد الفعلي للأطفال المختطفين"، موضحا أنه "في المدرسة الثانوية لكوريغا، هناك 187 طفلا مفقودين بينما في المدرسة الابتدائية فُقد 125 طفلاً، لكن 25 منهم عادوا".

وصرح محمد آدم، أحد سكان المنطقة "اختطف أكثر من 280 طفلا. اعتقدنا في البداية أن هناك مئتين. لكن، بعد إحصاء دقيق، اكتشفنا أن عدد الأطفال المخطوفين يزيد قليلا عن 280".

من جهته، أكد موسى محمد، الذي يعيش في المنطقة أيضا، أنه سمع، في وقت مبكر من الصباح "إطلاق نار من قطاع طرق، قبل أن يعلم أنهم قاموا بجمع الأطفال وخطفوا الطلاب ومعلميهم". وأضاف "نناشد الحكومة (...) مساعدتنا في توفير الأمن".

وأكد اثنان آخران من السكان أن نحو مئتي تلميذ خطفوا.

من جانبهم، لم يقدم المسؤولون المحليون والشرطة أي أرقام في هذه المرحلة.

وقال أوبا ساني حاكم ولاية كادونا للصحافيين في مكان الحادث "حتى الآن، لا نعرف عدد الأطفال أو الطلاب الذين خطفوا"، مؤكدا أنه "لن يتم التخلي عن أي طفل".