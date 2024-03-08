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أردوغان وزيلينسكي يبحثان الأزمة الأوكرانية

أردوغان وزيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب مباحثاتهما
8 مارس 2024 23:05

أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في إسطنبول بشأن الأزمة الأوكرانية. 
وأعرب أردوغان عن استعداد بلاده لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس التركي، خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي بعد محادثاتهما "نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا".
وأوضح "بينما نواصل تضامننا مع أوكرانيا، سنواصل العمل لإنهاء الأزمة وللتوصل إلى سلام عادل يتم التفاوض بشأنه".
وأكد الرئيس التركي "نيته التوصل إلى اتفاق بين الطرفين" بشأن آلية جديدة لضمان أمن الملاحة التجارية في البحر الأسود، قائلاً إنه مستعد لتقديم المساعدة. 
وأضاف "لدينا الموقف نفسه في ما يتعلق بالأمن الغذائي، وتبادل الأسرى، وضمانات الملاحة: يجب علينا ضمانها". وتابع "لا نفقد الأمل!".
بدوره، أكد الرئيس الأوكراني أن روسيا لن تدعى لحضور أول قمة للسلام من المقرر عقدها في سويسرا هذا العام.
وأضاف أن ممثلاً عن روسيا قد يدعى لحضور الاجتماع الثاني للقمة بعد وضع خريطة طريق والموافقة عليها من قبل حلفاء كييف خلال قمة سويسرا.

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المصدر: وكالات
رجب طيب أردوغان
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