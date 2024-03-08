الصليب الأحمر يحذّر من «أزمة هائلة» في الكونغو الديموقراطية

جنيف (وكالات)

قال الصليب الأحمر، الجمعة، إن الاشتباكات في جمهورية الكونغو الديموقراطية أدت إلى «أزمة هائلة»، مطلقاً نداء لجمع نحو 60 مليون دولار لتوفير مساعدات يحتاج إليها السكان بشدة. وحذّر اتّحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أكبر شبكة إنسانية في العالم، من «تصعيد مقلق» للعنف في إقليمي «شمال كيفو» و«جنوب كيفو» عند الحدود الشرقية للكونغو الديموقراطية.

وأطلق الاتحاد نداء لجمع 50 مليون فرنك سويسري (57 مليون دولار) لتوفير مساعدات عاجلة لـ500 ألف من النازحين الأكثر ضعفاً والمجتمعات التي تؤويهم.