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محادثات بين أوكرانيا والصين بشأن مفاوضات سلام محتملة

قوات أوكرانية متمركزة عند خط الجبهة في دونتسيك (أ ف ب)
9 مارس 2024 01:19

كييف (وكالات)

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دعا كبار الساسة والمسؤولين في أوكرانيا إلى تقديم الدعم لخطة السلام الأوكرانية، وذلك خلال اجتماع مع المبعوث الصيني الخاص لي هوي. وتدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى السحب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية. 
وقال أندري يرماك، رئيس المكتب الرئاسي في أوكرانيا، أمس، إن مسؤولي كييف التقوا قبل قمة السلام المزمعة في سويسرا. ولم يتم تحديد موعد للقمة التي من المتوقع أن تعقد في الربيع.  وانتقدت روسيا صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي ووصفتها بأنها «غير واقعية».

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