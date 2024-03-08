«سنتكوم»: تدمير 8 صواريخ و«مسيّرات» حوثية

عدن (الاتحاد)

أعلنت القوات الأميركية تدمير مجموعة صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي، كانت معدة لاستهداف ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأفادت القيادة المركزية «سنتكوم»، في بيان أمس، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن ومركبة جوية من دون طيار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

وقالت القيادة إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن.

وتعتزم الحكومة الهولندية نشر سفينة حربية في البحر الأحمر للمساعدة في ردع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية.