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«سنتكوم»: تدمير 8 صواريخ و«مسيّرات» حوثية

بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
9 مارس 2024 01:19

عدن (الاتحاد)

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أعلنت القوات الأميركية تدمير مجموعة صواريخ وطائرات مسيّرة تابعة لجماعة الحوثي، كانت معدة لاستهداف ممرات الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأفادت القيادة المركزية «سنتكوم»، في بيان أمس، أن قواتها نفذت ضربات استهدفت 4 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن ومركبة جوية من دون طيار في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.
وقالت القيادة إن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيرة انطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين باتجاه خليج عدن.
وتعتزم الحكومة الهولندية نشر سفينة حربية في البحر الأحمر للمساعدة في ردع هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية.

القوات الأميركية
القيادة المركزية الأميركية
جماعة الحوثي
البحر الأحمر
اليمن
الأزمة اليمنية
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