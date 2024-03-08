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تونس تعلن القضاء على أغلب الإرهابيين المتحصنين بالجبال

أرشيفية
9 مارس 2024 01:19

تونس (الاتحاد)

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تمكّنت القوات المسلحة الأمنية والعسكرية التونسية من القضاء على أغلب العناصر الإرهابية المحصنة في الجبال التونسية.
وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أمس، أن عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات تقلّص من 117 عنصرًا خلال العامين 2014 و2016 إلى 11 عنصرًا لعام 2023.
وأضاف، أن الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية تواصل تعقب المجموعات الإرهابيّة المسلحة المتحصنة بالجبال.
ومنذ أسبوع، أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على إرهابي خطير، إثر كمين محكم أثناء تنقله على متن دراجة نارية بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم 27 ديسمبر الماضي أن «الوحدة المُختصّة للحرس الوطني ولواء القوّات الخاصّة للجيش الوطني مدعُومة بوحدات جيش الطيران تمكنت، إثر عمل استخباراتي، من القضاء على 3 إرهابيين خطيرين بجبال القصرين».

تونس
مكافحة الإرهاب
وزارة الداخلية التونسية
قوات الأمن التونسية
الجيش التونسي
العناصر الإرهابية
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