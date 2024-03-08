الأمم المتحدة تجدد الدعوة لتشكيل حكومة موحدة في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

جدد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، الدعوة لجميع الأطراف الليبية الرئيسية لاجتماع سياسي يرمي إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة.

ونشر باتيلي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أكد خلالها أن تصريحاته جاءت خلال لقائه سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، من أجل بحث العملية السياسية في ليبيا والسبل الممكنة للدفع بها إلى الأمام.

وأفاد المبعوث الأممي إلى ليبيا، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، مجدداً والسفيرة الكندية، الدعوة لجميع القادة في البلاد إلى الارتقاء بمستوى مسؤولياتهم، بحسب قولهما.

وأثنى باتيلي على دعم الحكومة الكندية لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك بشأن جهودها المساندة لمبادرته لجمع الأطراف الليبية الخمسة الرئيسية لاجتماع سياسي عاجل يهدف إلى تشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا على طريق الانتخابات، التي ستعيد الشرعية إلى المؤسسات الحالية المنتهية الصلاحية.

إلى ذلك، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، اجتماعاً يضم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لبحث سبل تفعيل الحوار السياسي والدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، بحسب ما أكده مصدر ليبي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر، أن القاهرة تسعى لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة، ودعم إرادة وتطلعات أبناء الشعب الليبي في إجراء العملية الانتخابية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى تخوف القاهرة من عودة الانقسام السياسي والاستقطاب العسكري بين كافة المكونات الليبية.

وأوضح المصدر، أن القاهرة تسعى إلى تفعيل القرارات الأممية التي تهدف لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا وخاصة القرارين 2570 و2571، لتسهيل عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون ويتولون زمامها بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك إجراء انتخابات وطنية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وفي طرابلس، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على ضرورة إجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، وتفعيل اللجنة المالية العليا للقيام بمهامها في إدارة الإنفاق الحكومي وفق عدالة التوزيع والاستخدام المناسب للموارد.

وبحث المنفي مع الدبيبة عدداً من الملفات الخدمية المتعلقة بتوفير احتياجات الليبيين، وتوفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان، ووضع الضوابط اللازمة من وزارة الاقتصاد وجهاز الحرس البلدي.