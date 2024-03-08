إدخال 243 شاحنة مساعدات إلى غزة من معبر رفح

القاهرة (الاتحاد)

دخلت، أمس، من معبر رفح البري بشمال سيناء، 243 شاحنة، تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة.

وأفاد مصدر مسؤول بميناء رفح البري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن 41 شاحنة دخلت عبر معبر رفح البري، و202 شاحنة عن طريق معبر «كرم أبو سالم»، جنوب شرق قطاع غزة، كما تم السماح بعبور 367 من حملة الإقامات والجنسيات الأجنبية، و98 من أصحاب الجوازات المصرية.

وبدأ إدخال المساعدات عبر معبر رفح في 21 أكتوبر، بعد أن قصفت إسرائيل المعبر في الأيام الأولى للحرب. كما تم فتح معبر كرم أبو سالم الواقع في جنوب شرق غزة في 17 ديسمبر، ما سمح بإدخال شاحنات المساعدة من إسرائيل.

وحتى الأربعاء، دخلت 14477 شاحنة من كلا المعبرين منذ بداية الحرب، وفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».