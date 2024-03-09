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فقدان 7 أشخاص إثر انقلاب سفينة في كوريا الجنوبية

فقدان 7 أشخاص إثر انقلاب سفينة في كوريا الجنوبية
9 مارس 2024 08:52

انقلبت سفينة صيد على متنها طاقم يتألف من تسعة أشخاص قبالة مدينة تونج يونج الساحلية بجنوبي كوريا الجنوبية اليوم السبت، مما تسبب في فقدان سبعة أشخاص، حسبما قال حرس السواحل.

وقال مسؤولون إن شخصين كوريين جنوبيين وسبعة إندونيسيين كانوا على متن السفينة التي تزن 29 طنا عندما انقلبت على بعد 68 كيلومترا جنوب جزيرة في تونج يونج، بمقاطعة جوينج سانج الجنوبية الساعة 0629 صباحا.

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وأوضح المسؤولون أنه تم العثور على اثنين فاقدي الوعي من أفراد الطاقم داخل السفينة وتم نقلهما إلى المستشفى، .

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المسؤولين قولهم إن 11 سفينة دورية تابعة لخفر السواحل وسفينتين تابعتين للبحرية وخمس مروحيات تقوم بعملية بحث عن المفقودين في مكان الحادث.

المصدر: د ب أ
كوريا الجنوبية
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