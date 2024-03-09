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قتلى جراء تحطم مروحية قرب الحدود الأميركية المكسيكية

قتلى جراء تحطم مروحية قرب الحدود الأميركية المكسيكية
9 مارس 2024 14:24

 لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب شخص آخر في تحطم مروحية أميركية بالقرب من الحدود مع المكسيك، مساء أمس الجمعة، طبقا لما أعلنته "قوة المهام المشتركة" الشمالية في بيان.

وذكر مسؤول دفاعي، أن المروحية "لاكوتا يو.إتش72-" تابعة لحرس الحدود، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأميركية اليوم السبت.

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وأضافت قوة المهام المشتركة الشمالية أن المروحية، المخصصة لمهمة دعم الحدود الجنوبية الغربية الاتحادية، تحطمت أمس الجمعة، بينما كانت تقوم بعمليات تحليق بالقرب من "ريو جراندي سيتي" بولاية "تكساس" مشيرة إلى بدء التحقيق في أسباب وقوع الحادث . 

المصدر: د ب أ
تحطم مروحية
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