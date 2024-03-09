موظفو الخدمة في شركة «لوفتهانزا» ينهون إضرابهم

أنهى موظفو الخدمة الأرضية بشركة «لوفتهانزا» الألمانية للطيران، إضراباً استمر عدة أيام بسبب الأجور صباح اليوم السبت، مما سمح باستئناف خدمات الطيران إلى حد كبير، طبقا لما ذكره متحدث باسم شركة الطيران الألمانية.

وانتهى الإضراب، الذي نظمته نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، كما كان مقرراً في الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا(0610 بتوقيت جرينتش). وكانت النقابة قد دعت حوالي 25 ألف موظف، إلى التوقف عن العمل، اعتبارا من مساء الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إلغاء حوالي ألف رحلة يومي الخميس والجمعة.

وكان إضراب إضافي من قبل موظفي أمن الطيران في هامبورج وفرانكورت قد انتهى بالفعل أمس الأول الخميس. جدير بالذكر أن نقابة «فيردي» تطالب بزيادة في رواتب موظفي الخدمة الأرضية، بواقع 12.5%، على مدى 12 شهرا، بالإضافة إلى تعديل مكافأة مواجهة التضخم وقيمتها 3 آلاف يورو, ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من المفاوضات يوم الأربعاء المقبل.