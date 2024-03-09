الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء حملة انتخابات الرئاسة في السنغال بعد محاولات تأجيلها

خليفة سال أحد أبرز المرشحين لرئاسة السنغال
9 مارس 2024 17:30

بدأ مرشحو الرئاسة في السنغال حملات انتخابية مختصرة، اليوم السبت، بعد يومين من صدور حكم قضائي بأن الانتخابات ستجرى في 24 مارس الجاري، لتنتهي أسابيع من الغموض.
أثارت محاولة من الرئيس ماكي سال تأجيل الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 25 فبراير الماضي، لعشرة أشهر، احتجاجات. 
وتعد السنغال، التي يبلغ عدد سكانها 18 مليون نسمة، واحدة من أكثر الديمقراطيات استقراراً في غرب أفريقيا.
ويبدو أن أسوأ ما في الأزمة قد انتهى بعد أن خلص المجلس الدستوري إلى ضرورة إجراء التصويت قبل انتهاء ولاية سال في الثاني من أبريل المقبل.
وبناء على الموعد الجديد، ليس أمام إجمالي 19 مرشحاً سوى ما يزيد قليلاً على أسبوعين، بدلاً من 21 يوماً كالمعتاد، لحشد الدعم. كما يعني ذلك أن الحملات الانتخابية ستجري للمرة الأولى خلال شهر رمضان الذي سيبدأ يوم الاثنين.
كما تتزامن فترة الحملة الانتخابية مع فترة الصوم الكبير للمسيحيين.
وقال سال (62 عاماً) عندما قرر تأجيل الانتخابات إن هذا بسبب خلاف حول قائمة المرشحين، محذراً من أن ذلك سيقوض مصداقية الانتخابات. لكن المجلس الدستوري ألغى تأجيل الانتخابات وأمر بتنظيمها قبل موعد انتهاء مأمورية الرئيس سال.

أخبار ذات صلة
السنغال تعلن تشكيل حكومة جديدة لإدارة الانتخابات الرئاسية
رئيس تشاد يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة
المصدر: وكالات
السنغال
انتخابات رئاسية
حملة انتخابية
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©