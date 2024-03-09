الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتخاب آصف زرداري رئيساً لباكستان للمرة الثانية

آصف علي زرداري وفي الخلفية صورة زوجته السابقة بينظير بوتو
9 مارس 2024 17:45

انتخب آصف علي زرداري، ممثلاً لحزب الشعب الباكستاني، رئيساً لباكستان للمرة الثانية.
بعد فرز أصوات النواب الوطنيين ونواب المقاطعات وأعضاء مجلس الشيوخ، أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن زرداري حصل على 411 صوتاً مقابل 181 للمرشح الذي تدعمه المعارضة.
وصوت لصالح زرداري، نواب حزبه، إضافة إلى الائتلاف الحاكم، الذي تشكل بعد الانتخابات التي جرت يوم 8 فبراير الماضي.
وبموجب شروط اتفاق الائتلاف الذي يضم أيضا عددا من الأحزاب الصغيرة، أصبح شهباز شريف رئيساً للوزراء وأدى اليمين يوم الاثنين الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي زرداري اليمين الدستورية في حفل يقام يوم غدٍ الأحد.
تولى زرداري، البالغ من العمر 68 عاماً، منصب الرئيس  للمرة الأولى في عام 2008 بعد اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بالرصاص أثناء حملة لإعادة انتخابها.

أخبار ذات صلة
آصف علي زرداري يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لباكستان
محمد بن راشد ومنصور بن زايد يهنئان رئيس وزراء باكستان
المصدر: وكالات
الرئيس الباكستاني
آصف علي زرداري
باكستان
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©