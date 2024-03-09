انتخاب آصف زرداري رئيساً لباكستان للمرة الثانية

انتخب آصف علي زرداري، ممثلاً لحزب الشعب الباكستاني، رئيساً لباكستان للمرة الثانية.

بعد فرز أصوات النواب الوطنيين ونواب المقاطعات وأعضاء مجلس الشيوخ، أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية أن زرداري حصل على 411 صوتاً مقابل 181 للمرشح الذي تدعمه المعارضة.

وصوت لصالح زرداري، نواب حزبه، إضافة إلى الائتلاف الحاكم، الذي تشكل بعد الانتخابات التي جرت يوم 8 فبراير الماضي.

وبموجب شروط اتفاق الائتلاف الذي يضم أيضا عددا من الأحزاب الصغيرة، أصبح شهباز شريف رئيساً للوزراء وأدى اليمين يوم الاثنين الماضي.

ومن المتوقع أن يؤدي زرداري اليمين الدستورية في حفل يقام يوم غدٍ الأحد.

تولى زرداري، البالغ من العمر 68 عاماً، منصب الرئيس للمرة الأولى في عام 2008 بعد اغتيال زوجته رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بالرصاص أثناء حملة لإعادة انتخابها.