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رئيس وزراء الهند يفتتح مشروعات تنموية ضخمة

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يحيي أنصاره
9 مارس 2024 19:31

افتتح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم السبت، مشروعات تنموية كبيرة بقيمة 556 مليار روبية (6,7 مليار دولار أميركي)، في ولايات تقع شمال شرق البلاد، طبقا لما ذكره بيان حكومي.
وأضاف البيان أنه تم تدشين المشروعات في قطاعات تشمل السكك الحديدية والطرق والصحة والإسكان والتعليم وبنية تحتية حدودية، في ولايات «مانيبور» و«ميجالايا» و«ناجالاند» و«سيكيم» و«تريبورا» و«أروناتشال براديش». 
وكشف مودي النقاب عن «نفق سيلا»، الذي سيربط ولاية «آسام» شمال شرق البلاد، بـ«تاوانج» في ولاية «أروناتشال براديش» التي تتاخم الصين. 
كما افتتح رئيس الوزراء أول مصنع زيت في إطار مهمة «زيت النخيل» في البلاد. 
وقال مودي، خلال كلمة ألقاها مودي في أروناتشال براديش بعد الكشف عن هذه المشاريع التنموية الضخمة في المنطقة، إن هذه المهمة ستجعل الهند، تعتمد على نفسها، في قطاع زيت الطعام وتعزز دخل المزارعين. 

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 وأضاف: «سيصبح الشمال الشرقي رابطا قويا في تجارة الهند والسياحة وعلاقاتها الأخرى مع جنوب آسيا وشرق آسيا». 

المصدر: د ب أ
الهند
ناريندرا مودي
مشروعات البنية التحتية
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