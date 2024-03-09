روسيا: خسائر كبيرة في الأرواح لحقت بالجيش الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، ما قالت إنها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد لحقت بالجيش الأوكراني أمس الجمعة وحده.

وأعلنت الوزارة أن الجيش الأوكراني خسر، نحو 975 جندياً وعدداً كبيراً من المعدات العسكرية.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه تم تدمير منظومة «إس-300» قرب بلدة «بوكروفسك» وأسقطت طائرة من طراز «ميج-29» في منطقة دونيتسك، وفقا لما نقله موقع قناة «آر تي» الروسية.

كما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء عن الوزارة قولها في بيان أنه «على محور كوبيانسك، قامت القوات الروسية بصد هجومين أوكرانيين، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريا. وعلى محور دونيتسك، عززت القوات الروسية مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجومين أوكرانيين وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري».

وأضاف البيان أنه «على محور أفدييفكا، تواصل وحدات مجموعة قوات «المركز» السيطرة على خطوط ومواقع مهمة وصدت هجومين أوكرانيين مضادين وخسر العدو ما يصل إلى 450 عسكريا. وعلى محور جنوب دونيتسك، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريا».

وأشار البيان إلى أنه «على محور خيرسون، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 55 عسكريا».