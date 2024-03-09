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زلزال يضرب ولاية المسيلة في الجزائر

زلزال
9 مارس 2024 20:58

ضرب زلزال، اليوم السبت، ولاية المسيلة التي تقع على مسافة 300 كيلومتر جنوبي العاصمة الجزائرية.
وقال المركز الجزائري للبحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، إن شدة الزلزال بلغت 4.3 درجة على مقياس ريختر.
وأوضح أن مركز الهزة يقع على بعد 13 كيلومتراً جنوب غرب بلدة «عين الريش»، في أقصى جنوب ولاية المسيلة. 
ولم تعلن السلطات، حتى الآن، عن تسجيل خسائر مادية أو بشرية.
تتعرض الجزائر، من حين لآخر، لهزات أرضية بسبب موقعها الجغرافي الموجود في منطقة التقاء الصفيحة التكتونية الأورو- آسيوية والصفيحة التكتونية الأفريقية.

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المصدر: د ب أ
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