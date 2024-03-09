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قتلى ومفقودون وآلاف النازحين جراء سيول في إندونيسيا

مسعفون وقرويون يحاولون انتشال ضحايا من الانهيارات الأرضية في سومطرة
9 مارس 2024 21:09

قتل 18 شخصا على الأقل وفُقد أثر خمسة آخرين وأجبر عشرات الآلاف على ترك منازلهم في فيضانات مباغتة وانهيار أرضي في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفق حصيلة جديدة أفاد بها اليوم السبت مسؤول محلي.
وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيار أرضي في منطقة "بيسيسير سيلاتان" في مقاطعة سومطرة الغربية، ما أجبر نحو 46 ألف شخص على التوجّه إلى مراكز للإيواء المؤقت.

  • قرويون ومسعفون يحاولون انتشال ضحايا الفيضانات في سومطرة
    قرويون ومسعفون يحاولون انتشال ضحايا الفيضانات في سومطرة
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وقال دوني غوسريزال المدير بالإنابة لوكالة إدارة الكوارث في بيسيسير سيلاتان في تصريح صحافي "عُثر على جثث 18 شخصا. وهناك خمسة مفقودين".
وكان قد أعلن، في حصيلة سابقة اليوم السبت، مصرع عشرة أشخاص وفقدان أثر عشرة آخرين.
وأوضح أن مخلّفات الفيضانات والانزلاق الأرضي تعوق عمليات الإنقاذ الجارية حاليا.
وحتى ليل السبت كان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعا في أنحاء عدة في "بيسيسير سيلاتان" من جراء الكارثة.
ودمّر انزلاق أرضي 14 منزلا على الأقل، كما اجتاحت الفيضانات أكثر من 20 ألف منزل وأدت إلى انهيار ثمانية جسور، وفق البيان.

  • آثار فيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة
    آثار فيضانات وانهيارات أرضية في سومطرة

في منطقة "بادانغ باريامان"، في غرب سومطرة أيضا، تسببت الأمطار الغزيرة بين يومي الخميس والجمعة في فيضان أنهر وسيول وانهيار أرضي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفق بيان آخر.
تشهد إندونيسيا بانتظام انزلاقات أرضية في موسم الأمطار (بين نوفمبر ومارس).
في ديسمبر الماضي، جُرفت عشرات المنازل في انزلاق أرضي وسيول دمّرت أيضا فندقا عند بحيرة "توبا" في سومطرة، ما أدى إلى مصرع شخصين على الأقل.

المصدر: وكالات
إندونيسيا
سيول
فيضانات
انهيارات أرضية
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