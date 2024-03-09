برعاية خالد بن حمد آل خليفة.. وزارة إعلام البحرين وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ينظمان جائزة «الدانة للدراما»

تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تنظم وزارة الإعلام، بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، جائزة «الدانة للدراما» بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي تستضيفها مملكة البحرين في مايو المقبل.

بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على أهمية استضافة مملكة البحرين للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون كملتقى خليجي يحتفي بالإبداع الإعلامي في مجال الإذاعة والتلفزيون، ولما له من دور مهم في توحيد الرؤى الإعلامية على مستوى منطقة الخليج العربي، والاحتفاء بالتميز في مجال الإذاعة والتلفزيون، وتكريم الطاقات الشبابية المبدعة في هذا المجال الحيوي.

وأشاد سموه بإطلاق جائزة الدانة للدراما بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لتحفيز النجوم على الإبداع والتميز في مجال الدراما، منوها سموه بالمكانة الرائدة للدراما الخليجية وما قدمته من أعمال على امتداد تاريخها، لتأتي تلك الجائزة لتقدير عطاءات المبدعين في هذا المجال، متمنيًا سموه للقائمين على المهرجان كل التوفيق والنجاح في إقامة النسخة السادسة عشرة لتكون مكملة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة من هذا المهرجان، كما تمنى سموه لجميع المشاركين في جائزة الدانة للدراما التوفيق والنجاح.

من جانبه، أعرب سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام البحريني عن خالص شكره وامتنانه لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على رعايته الكريمة لجائزة الدانة للدراما، والتي تعكس حرص سموه على دعم المبدعين والفنانين في مجال الإذاعة والتلفزيون.

وأكد سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي أن وزارة الإعلام ترحب باستضافة الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وستسخر كافة إمكاناتها لإنجاح الحدث انطلاقا من دورها المستمر في تعزيز التعاون والترابط بين الهيئات والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الرسمية والخاصة، وتنمية الإنتاج الإعلامي المشترك، وحرصها المتواصل على تشجيع المبدعين، متمنيا لجميع المشاركين في المهرجان والجائزة التوفيق والنجاح.

بدوره، عبر الأستاذ مجري بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج أمين عام مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عن امتنانه وتقديره لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على رعايته ودعمه لجوائز الدانة للدراما الخليجية، معرباً عن شكره لسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام على اهتمامه وحرصه على إقامة الدورة ال16 من المهرجان بشكل مختلف ومميز يعكس مكانة الإعلام والفن الخليجي وتميزه إقليمياً ودولياً.

وأكد القحطاني ثقته في أن جوائز الدانة للدراما ستكون إضافة كبيرة ونقلة نوعية للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتحفيزا للإبداع والتميز، لتضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد، موضحاً أن المهرجان وعبر تاريخه العريق، الذي بدأ منذ عام 1980، يعد حدثاً إعلامياً وفنياً كبيراً وملتقى للرواد والنجوم وصانعا للمبدعين.

وقد بدأت مرحلة تلقي الترشيحات لجائزة الدانة من يوم الجمعة 8 مارس وستستمر حتى 25 أبريل المقبل، من خلال الموقع الإلكتروني لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون عبر الرابط التالي: https://gulf-festival.com

سيتم تقييم المشاركات من خلال لجنة تحكيم تضم مجموعة من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية، حيث سيتم فرز النتائج في التاسع من مايو المقبل، ومن ثم الإعلان عن الأسماء والأعمال الفائزة عبر الموقع الإلكتروني للجائزة. بينما سيتم تسليم الفائزين الجوائز في ختام أعمال الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي ستقام بمملكة البحرين من 28 إلى 30 مايو 2024.

يذكر أن جائزة «الدانة للدراما» تضم 9 فئات هي: أفضل عمل درامي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج، ويبلغ مجموع قيمة جميع الجوائز 110 آلاف دولار أميركي.