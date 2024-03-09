تركيا تقترح «قمة سلام» لحل الأزمة الأوكرانية

إسطنبول (وكالات)

جددت تركيا أمس، عرضها لاستضافة مسؤولين أوكرانيين وروس معاً لإجراء محادثات سلام، بدلاً من اقتراح كييف استبعاد روسيا في البداية من قمة دولية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اسطنبول: «نحن مستعدون لاستضافة قمة سلام تشارك فيها روسيا أيضاً»، مضيفاً أن أنقرة مستعدة للتوسط من أجل «إنهاء الأزمة بسلام عادل قائم على مفاوضات».

من جانبه قال زيلينسكي: «لا نرى كيف يمكننا دعوة أشخاص يعرقلون كل شيء»، مشيراً إلى خطط كييف لعقد قمة محتملة في سويسرا، في البداية من دون مشاركة روسيا.

وذكر زيلينسكي الذي تضع خطته تصوراً لانسحاب كامل للقوات الروسية من أوكرانيا، أنه لا يمكن استدعاء الروس إلا بعد أن «تقوم دول العالم المتحضرة بإعداد خطة مفصلة».

وأوضح أردوغان أنه ناقش مع زيلينسكي أيضاً توفير ممرات آمنة لتصدير المواد الغذائية، وسلامة الملاحة في البحر الأسود بالإضافة إلى تبادل للأسرى بين كييف وموسكو.

وأضاف أردوغان أن أنقرة تعتزم مناقشة استمرار اتفاق الحبوب في البحر الأسود الذي توسطت بشأنه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو 2022. وبموجب هذا الاتفاق، قدمت روسيا ضمانات أمنية لمرور صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

لكن، بعد انتهاء سريان الاتفاق في يوليو 2023، تقوم كييف بتأمين ممرها الخاص على طول الشريط الساحلي الذي من خلاله يمكن لسفن الشحن الوصول بأمان إلى الموانئ الأوكرانية.

وتأتي زيارة زيلينسكي لإسطنبول أيضاً قبل زيارة مرتقبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي قال الكرملين إنها ستكون بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا المقرر إجراؤها منتصف هذا الشهر.

إلى ذلك، أعلنت موسكو أمس تدمير 47 مسيّرة أطلقتها كييف في أجواء مناطق جنوب روسيا خلال الليل، معظمها في منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

وأفاد الجيش الروسي في بيان عبر منصات التواصل بأن «أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمّرت مسيّرة واحدة فوق منطقة بيلغورود، مسيّرتين فوق منطقة كورسك، ثلاث مسيّرات فوق منطقة فولغوغراد، و41 مسيّرة فوق منطقة روستوف». وتعدّ روستوف مركزاً مهماً للجيش الروسي لتخطيط عملياته العسكرية في أوكرانيا.

وقال حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف، إن الهجمات بالمسيّرات طالت مدينة تاغانروغ المطلّة على بحر آزوف، والقريبة من المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، مشيراً إلى سقوط جريح.