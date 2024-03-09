«الفارس الشهم 3» تُنجز توسعة المستشفى الكويتي في غزة

‏غزة (الاتحاد)

أنجزت عملية الفارس الشهم 3 توسعة المستشفى الكويتي، لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، ودعماً للقطاع الصحي في غزة.

وتضمنت التوسعة إنشاء مستشفى ميداني ملحق بالمستشفى الكويتي، يضم أقساماً عدة كالعمليات والولادة والعيادات الخارجية وغيرها من الخدمات.

وتعزز التوسعة من منظومة الدعم الطبي التي توفرها الإمارات لأهالي القطاع، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانونها، إذ تم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات التي تساهم في توفير أنواع العلاج والرعاية الطبية كافة.

وأشاد أطباء ومستفيدون من المستشفى بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات، لاسيما عملية «الفارس الشهم 3»، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة.

وقال الدكتور أشرف جمعة، مسؤول الإغاثة الوطنية في قطاع غزة، في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن الدعم الإغاثي من دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» يزداد في كل التخصصات والمجالات، وكان الدعم للقطاع الصحي مهماً جداً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأكد على أهمية توسعة المستشفى الكويتي نظراً لتزايد أعداد الجرحى والمصابين.