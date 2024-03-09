الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الفارس الشهم 3» تُنجز توسعة المستشفى الكويتي في غزة

«الفارس الشهم 3» تُنجز توسعة المستشفى الكويتي في غزة
10 مارس 2024 01:24

‏غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الوسطاء يراهنون على «ورقة جديدة» للتوصل إلى هدنة في غزة
سفينة مساعدات لغزة تستعد للإبحار من قبرص

أنجزت عملية الفارس الشهم 3 توسعة المستشفى الكويتي، لعلاج الأشقاء الفلسطينيين، ودعماً للقطاع الصحي في غزة. 
وتضمنت التوسعة إنشاء مستشفى ميداني ملحق بالمستشفى الكويتي، يضم أقساماً عدة كالعمليات والولادة والعيادات الخارجية وغيرها من الخدمات.
وتعزز التوسعة من منظومة الدعم الطبي التي توفرها الإمارات لأهالي القطاع، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانونها، إذ تم تجهيز المستشفى بأحدث المعدات التي تساهم في توفير أنواع العلاج والرعاية الطبية كافة. 
وأشاد أطباء ومستفيدون من المستشفى بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات، لاسيما عملية «الفارس الشهم 3»، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان غزة. 
وقال الدكتور أشرف جمعة، مسؤول الإغاثة الوطنية في قطاع غزة، في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن الدعم الإغاثي من دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» يزداد في كل التخصصات والمجالات، وكان الدعم للقطاع الصحي مهماً جداً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. وأكد على أهمية توسعة المستشفى الكويتي نظراً لتزايد أعداد الجرحى والمصابين.

الفارس الشهم 3
المستشفى الكويتي
غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©