الأحد 10 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مسلحون يخطفون طلابا خلال مداهمة مدرسة في نيجيريا

فصل في المدرسة التي شهدت عملية خطف
9 مارس 2024 23:23

قال مالك مدرسة يسكن بإحدى قرى ولاية "سوكوتو" في شمال غرب نيجيريا إن مسلحين خطفوا ما لا يقل عن 15 طالبا في مداهمة للمدرسة فجر اليوم السبت، وذلك بعد أيام من خطف إحدى العصابات نحو 300 طالب بولاية "كادونا" الشمالية.
وأضاف ليمان أبو بكر باكوسو أن المسلحين اقتحموا المدرسة الواقعة في قرية "جيدان باكوسو" في سوكوتو حيث شرعوا في إطلاق النار بشكل متقطع ليستيقظ الطلبة مذعورين ويحاولون الاحتماء.
وأضاف باكوسو عبر الهاتف "نجحوا في خطف 15 من طلابي، يبلغ عمر أكبر اثنين منهم 20 و15 عاما، لكن الباقين دون 13 عاما"، مضيفا أن المهاجمين خطفوا كذلك امرأة.
وأضاف "نشعر بخوف شديد ونصلي كثيرا من أجل إطلاق سراحهم سالمين".
كانت جماعة بوكو حرام الإرهابية أول من نفذ عمليات الخطف الجماعي لطلبة المدارس في نيجيريا قبل 10 سنوات عندما خطفوا ما يزيد على 200 طالبة في "تشيبوك" بولاية "بورنو"، مما أثار غضبا عالميا.
لكن السلطات تقول إن هذا الأسلوب تبنته، منذ ذلك الحين، عصابات ليس لها أي انتماء أيديولوجي وتسعى فقط للحصول على أموال الفدى.
وبينما تنتشر قوات الأمن النيجيرية لمحاربة الإرهاب في مناطق بشمال شرق البلاد، تعيث عصابات مسلحة فسادا في مساحات شاسعة أخرى من الأراضي.
وقال حاكم ولاية كادونا لهيئة الإذاعة البريطانية إن 28 على الأقل من الطلاب، الذين خُطفوا قبل أيام، تمكنوا من الفرار من خاطفيهم.
وقبل عملية الخطف التي وقعت يوم الخميس في كادونا، كانت وتيرة مثل هذه العمليات في نيجيريا قد تراجعت منذ يوليو 2021 عندما خطف مسلحون نحو 150 طالبا.

أخبار ذات صلة
مسلحون يخطفون 15 طالباً من مدرسة في نيجيريا
قتلى بهجوم مسلح في نيجيريا
المصدر: وكالات
عملية خطف
نيجيريا
عصابات
قطاع طرق
آخر الأخبار
توقعات الطقس في الدولة
علوم الدار
الطقس المتوقع في الدولة اليوم
اليوم 09:22
هلال
الأخبار العالمية
أول دولة تعلن الثلاثاء غرة شهر رمضان
اليوم 13:44
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
الترفيه
الأميرة كيت توجه رسالة شكر للبريطانيين
اليوم 14:26
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
الرياضة
«مراد ياس» يواجه التحدي في «كأس الوثبة»
اليوم 14:00
عبدالله بن زايد
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية كندا ويبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
اليوم 13:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©