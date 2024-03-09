قتلى بهجوم مسلح في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية، في بيان السبت، مقتل ستة أشخاص، على الأقل بينهم أربعة من عناصر الشرطة، أمس الجمعة، في هجوم لمسلحين في ولاية «إيبوني» بجنوب شرق نيجيريا.

وقال جوشوا أوكاندو المتحدث باسم شرطة الولاية، إن الهجوم وقع قرابة الساعة الخامسة صباحاً عند نقطة تفتيش للشرطة على طريق «نووفي» على مشارف مدينة «أباكاليكي».

وأضاف أن «قوات الأمن خاضت مواجهة عنيفة بالأسلحة النارية مع بلطجية»، موضحا أن «أربعة من عناصر الأمن دفعوا حياتهم ثمنا، بينما قتل مدنيان علقوا في تبادل إطلاق النار».

وأوضح أوكاندو أن المهاجمين لم يتم توقيفهم.

ويشكل العنف المسلح أحد التحديات الأمنية في نيجيريا، حيث تقاتل القوات المسلحة مجموعات من قطاع الطرق المسلحين في الولايات الشمالية الغربية والوسطى، إضافة إلى جماعات إرهابية منذ 14 عاما في شمال شرق البلاد.

يأتي هجوم الجمعة بينما حشدت نيجيريا قوات الأمن لمحاولة العثور على أكثر من 250 طالبا اختطفهم مسلحون في هجوم على مدرسة في شمال غرب البلاد، في واحدة من أكبر عمليات الخطف الجماعية في نيجيريا منذ ثلاث سنوات.

وعملية الخطف، التي وقعت الخميس في ولاية «كادونا»، هي الثانية خلال أسبوع في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان تستهدف فيها العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح ضحايا باستمرار في قرى ومدارس وكنائس أو على الطرق السريعة، للحصول على فدية.

وقال مدرس وعدد من السكان إن 250 طالبا على الأقل وربما 280، خُطفوا. وأكدت السلطات المحلية في كادونا وقوع عملية الخطف في مدرسة «كوريغا»، لكنها لم تحدد عدد الطلاب المختطفين الذي يتم تقديره حاليا.

وقال سكان إن شخصا واحدا على الأقل قتل في الهجوم.