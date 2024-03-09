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«البنتاغون»: إقامة ميناء مؤقت في غزة يستغرق 60 يوماً

«البنتاغون»: إقامة ميناء مؤقت في غزة يستغرق 60 يوماً
10 مارس 2024 01:25

واشنطن (الاتحاد)

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أفادت تقديرات وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» بأن إقامة ميناء مؤقت تعتزم الولايات المتحدة إقامته في قطاع غزة سيستغرق على الأرجح شهرين. 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بات رايدر إنه من المتوقع أن تستغرق عملية بناء الميناء المؤقت لكي يعمل بشكل كامل نحو 60 يوماً.  وأشار إلى أنه بمجرد إقامته يمكن استخدامه على مدار 24 ساعة يومياً. وسيصبح من الممكن تسليم ما يصل إلى مليوني وجبة يومياً. وأكد رايدر أنه في غضون ذلك، تبذل الولايات المتحدة جهوداً لزيادة تسليم المساعدات بشكل كبير عبر البر، نظراً لأن هذه هي الطريقة الأكثر فاعلية لنقل المساعدات إلى المنطقة التي تواجه الأزمة. وقال رايدر إن الخطة هي إقامة رصيف عائم قبالة الساحل، حيث يمكن أن ترسو عنده السفن التجارية التي تحمل مساعدات إغاثة. ثم سيتم نقل المساعدات إلى سفن أخرى تابعة للبحرية الأميركية، ونقلها إلى سد عائم حيث يمكن تفريغها في نهاية الأمر. وأوضح رايدر أن الخطة تدعو إلى نشر جنود أميركيين وسفن عسكرية قبالة الساحل، لكنها لا تتطلب نزول القوات الأميركية إلى الشاطئ، ولا حتى إقامة الهياكل.

البنتاغون
غزة
فلسطين
إسرائيل
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