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أمين عام الأمم المتحدة يهنئ المسلمين بحلول رمضان

أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة
9 مارس 2024 23:59

هنأ أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، المسلمين حول العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.ووصف غوتيريش، في رسالة مصورة وجهها عبر الفيديو إلى المجتمع الإسلامي حول العالم، شهر رمضان بأنه تجسيد لقيم السلام والتحمل والكرم وفرصة للتفكر والدعاء والتلاقي والتعاضد. 
وعبر عن أسفه لحلول هذا الشهر الفضيل هذا العام فيما يعاني الكثيرون ويلات الصراعات والتشرد والخوف، مضيفاً «قلبي ووجداني كله معهم».
 وعبر الأمين العام للمنظمة الدولية عن تضامنه مع من يعانون في غزة. 
وأكد غوتيريش أن «روح رمضان، في هذه الأوقات العصيبة، منارة للأمل وتذكير بإنسانيتنا المشتركة.. فلتكن هذه الروح مصدر إلهام لنا جميعاً من أجل تضميد الانقسامات، ودعم المحتاجين، والعمل ككيان واحد من أجل سلامة وكرامة كل فرد من أفراد الأسرة البشرية».
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، في ختام رسالته، عن أمله في أن يجلب هذا الشهر الفضيل للعالم السلام وأن يكون هادياً للجميع نحو عالم أكثر عدلاً ورحمة.

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أنطونيو غوتيريش
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