سفينة مساعدات لغزة تستعد للإبحار من قبرص

نيقوسيا (وكالات)

أعلنت مؤسسة أميركية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص، ستكون أول شحنة مرسلة إلى القطاع الذي تمزقه الحرب، عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري.

ورست السفينة «أوبن آرمز» التي ترفع العلم الإسباني قبل ثلاثة أسابيع في ميناء لارنكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية، في بيان، إن فرق منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) موجودة في قبرص، لتحميل مساعدات إنسانية على متن قارب متوجه إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت: «كنا نستعد منذ أسابيع، مع شريكتنا منظمة (أوبن آرمز) غير الحكومية، لفتح ممر المساعدات البحرية الذي سيسمح لنا بتكثيف جهودنا في المنطقة».

وكتبت منظمة «أوبن آرمز»على منصة «إكس»: «سفينتنا تستعد للمغادرة محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين». وتعتزم المنظمة غير الحكومية قطْر سفينة محملة بالإمدادات لسكان غزة، حيث الظروف الإنسانية كارثية بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر على بدء الحرب في القطاع.

وفي مواجهة عدم كفاية المساعدات البرية، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الأول، في قبرص، إنها تأمل في فتح ممر بحري الأحد، يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية من الجزيرة المتوسطية التي تبعد نحو 370 كيلومتراً عن غزة. وهذا الممر الإنساني هو معبر آمن من حيث المبدأ في منطقة جغرافية محددة بعد اتفاقات تبرم بين أطراف نزاع مسلح.

ولم تُذكر أي تفاصيل بشأن وجهة الدفعات الأولى من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجاء الإعلان الأوروبي في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الخميس الماضي، عن عملية إنسانية كبيرة عن طريق البحر تتضمن بناء رصيف مؤقت في غزة للسماح بوصول مساعدات كبيرة.