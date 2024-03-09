قوات أميركية وفرنسية وبريطانية تسقط عشرات المسيرات «الحوثية»

عدن (الاتحاد وكالات)

أسقطت قوات أميركية وفرنسية وبريطانية عشرات الطائرات المسيرة في منطقة البحر الأحمر أمس، بعد ما استهدفت جماعة الحوثي اليمنية ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن ومدمرات أميركية في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» في بيان، أن الجيش الأميركي وقوات التحالف أسقطت 28 طائرة مسيرة باتجاه البحر الأحمر.

وقالت «سنتكوم» في بيان على «إكس»: «نفذ الحوثيون صباح أمس هجوماً على نطاق كبير بمسيرات في البحر الأحمر وخليج عدن، ضد مدمرات أميركية في المنطقة»، مضيفة أن القيادة المركزية والقوات المتحالفة «رأت أن الطائرات تمثل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والبحرية الأميركية وسفن التحالف في المنطقة».

وتابعت «تُتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمناً وأماناً». وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس، أن فرقاطة ومقاتلات فرنسية اعترضت وأسقطت صباح أمس في خليج عدن 4 مُسيّرات انطلقت من مناطق حوثية في اليمن.

جاء ذلك، في إطار عملية Aspides الأوروبية لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، وفي إطار الدفاع عن النفس، إذ كانت المُسيّرات تتجه نحو فرقاطة فرنسية، بحسب بيان وزارة الدفاع.

كما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن سفينتها الحربية «ريتشموند» انضمت إلى حلفاء دوليين في صد هجوم بطائرات مسيرة شنه الحوثيون، مضيفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار. وذكر وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في منشور على منصة «إكس» «استخدمت الفرقاطة ريتشموند صواريخها لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع شنه الحوثيون».

وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الأميركي إنه نفذ ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية على «إكس»: «أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتشن التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة». وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وأنه «يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».

وفي السياق، أكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضا تعرض السفينة بروبل فورتشن، التي ترفع علم سنغافورة، لمحاولة هجوم. وقالت إن شركة الشحن أبلغت عن وقوع انفجارين بالقرب من ناقلة البضائع السائبة، لكن جميع أفراد الطاقم بخير، وتتجه الناقلة إلى ميناء التوقف التالي.

وذكرت الهيئة البريطانية في بيان «وفقا لمصادر، استُهدفت بروبل فورتشن على الأرجح بسبب بيانات الملكية الأميركية القديمة».

والأربعاء الماضي، أصاب صاروخ أُطلق من اليمن ناقلة بضائع في خليج عدن، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل من أفراد طاقمها، وفق ما أكدت الولايات المتحدة التي توعّدت بمحاسبة المسؤولين على هذا الهجوم.

إلى ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، مسؤولية جماعة الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للإنترنت، لافتة إلى أن التزامن المتسلسل لاستهداف كابلات الإنترنت في البحر الأحمر، والهجمات العشوائية التي تشنها الجماعة على السفن التجارية وناقلات النفط والمواد الكيماوية في خطوط الملاحة الدولية في مضيق باب المندب وخليج عدن، تؤكد مسؤوليتها المباشرة عن تلك الأعمال التخريبية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي، استهدفت مؤخراً عدداً من الكابلات البحرية في البحر الأحمر بشكل مباشر ومتعمد، كما حدث نتيجة إلقاء مرساة السفينة M/V Rubymar بعد استهدافها بصاروخين، والذي أدى إلى تلف 4 كابلات من أصل 15 أمام سواحل اليمن، وتأثر 25% من خدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية بين آسيا وأوروبا، وكذلك الشرق الأوسط.

وأشار الإرياني إلى أن مسؤولية الحوثي عن الأضرار التي لحقت بالكابلات البحرية للإنترنت لا تقتصر على الاستهداف المباشر أو غير المباشر لتلك الكابلات، بل على مجمل انتهاكاتها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي أدت لارتفاع رسوم التأمين والشحن البحري، وعدم وجود سفن مستعدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية للكابلات، أو إصلاح الكابلات المتضررة في البحر الأحمر، بعد إلغاء شركات التأمين البحري تأمينها على سفن الكابلات التي تعمل في المياه اليمنية باعتبارها «منطقة حرب».