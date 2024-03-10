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تواصل عمليات الإنقاذ بعد انقلاب قارب بكوريا الجنوبية

أعضاء من خفر السواحل يبحثون عن أشخاص مفقودين بعد انقلاب قارب
10 مارس 2024 10:48

أعلنت قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية اليوم الأحد أن عمليات الإنقاذ مستمرة بعد انقلاب قارب صيد وعلى متنه تسعة أفراد قبالة مدينة تونجيونج الساحلية بجنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وفقدان خمسة آخرين.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولين القول إن كوريين جنوبيين اثنين وسبعة إندونيسيين كانوا على متن القارب عندما انقلب في المياه على بعد 68 كيلومترا جنوب جزيرة تونجيونج، بإقليم ساوث جيونجسانج. وتم حشد نحو 20 سفينة وأربع طائرات من أجل البحث عن المفقودين.

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وكانت قوات خفر السواحل قد قالت أمس السبت إنها عثرت على أربعة من طاقم عمل السفينة المؤلف من تسعة أشخاص، حيث تم العثور على ثلاثة فاقدي الوعي داخل القارب وتم إرسالهم إلى المستشفى. ولكن تم الاعلان عن وفاة الأربعة ضحايا، وهم كوري جنوبي وثلاثة إندونيسيين.. وتعتزم القوات انتشال القارب في وقت لاحق من اليوم.

المصدر: وكالات
انقلاب قارب
خفر السواحل
كوريا الجنوبية
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